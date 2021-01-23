تضامن الإسكندرية تبحث دعم الأسر المتضررة من انهيار المنازل وجائحة كورونا

عقدت ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اجتماعًا مع مديري ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات العاملة في مجال الإغاثة ومديري الإدارات الاجتماعية، في حضور مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و الإدارية ومدير إدارة الحماية ومسئول الإغاثة بالمديرية.





وتناول الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق بين المديرية والجمعيات الشريكة، حيث تمت الإشادة بالجهود التي تقوم بها الجمعيات وقت الازمة.





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وشددت علي أهمية ان يكون التنسيق بطريقه علمية بين الجميع بحيث لا يقتصر علي وقت الازمة فقط بل يستمر بعد انتهاءها لما تمر به الاسر المتضررة من فقد اماكن ايوائها وانهيار منازلهم وفقدهم لأوراقهم الثبوتية وتقديم الدعم النفسي للأسر المتضررة.





كما تتضمن الاجتماع أزمة جائحة كورونا والجهود التي تمت من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التعقيم والتطهير وعقد ندوات توعية.





وفي سياق منفصل، واصلت الأجهزة التنفيذية غرب الإسكندرية أعمال التطهير والتعقيم بأحياء الإسكندرية، في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.













وتفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب كل من سوق الجمعة وسوق الحمام بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بوضع ضوابط واجراءات احترازيه داخل الأسواق حفاظا علي سلامه الباعة والمواطنين المترددين علي الاسواق وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.













وتابعت شعبان أعمال التطهير والتعقيم ومدي الالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازية والالتزام بالخطوط التي تم رسمها علي الارض لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم وارتداء الكمامات واستخدام ادوات التعقيم والتطهير، في حضور سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية واشغال الطريق والرقابة والرصد البيئي بالحي.













وشددت شعبان علي أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأن الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط..







