ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أشرف رشاد: مشروع الفيروز للاستزراع السمكي نقلة حقيقية بمصر

السبت 23/يناير/2021 - 03:22 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
Advertisements
ماجدة بدوي
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب "مستقبل وطن"، رئيس الهيئة البرلمانية، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود قاطرة التنمية الحقيقية بشكل شامل في كافة المجالات، ويسعى نحو تحويل العديد من المناطق لمراكز استراتيجية تساهم في زيادة معدلات التنمية.

وقال "رشاد"، في تصريحات له اليوم، السبت، إن افتتاح المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى والمنفعة العامة أصبحت السمة الرئيسية لفترة الرئيس السيسي، والتي كان وما يزال لها عامل رئيسي في حفظ أركان واستقرار الدولة واسترداد ريادتها الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي نقلة حقيقية واستمرار لمسيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن القومي الغذائي في كافة السلع والأغذية الرئيسية، ويساهم في تخفيض معدلات البطالة، وزيادة فاتورة تصدير المنتجات والسلع للخارج، مثمنًا استراتيجية المشروعات القومية وتنوعها.

وأضاف زعيم الأغلبية، أن مصر لم تتأثر بأزمة كورونا؛ رغم حدتها، وهي من الدول القليلة بالعالم التي ما يزال يجري فيها مشروعات التنمية والبناء بشكل متوازن، وهي أمور تحسب للقيادة السياسية ولوعي وإدراك الشعب المصري العظيم.

وثمن زعيم الأغلبية، شفافية الرئيس واطلاعه الشعب على كافة المستجدات حول المشروعات والخطوات المستقبلية للدولة، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في مواجهة الشائعات وتعزيز معركة الوعي ضد أعداء ومتربصي الدولة في الداخل والخارج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يفتتح "مشروع الفيروز" للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد.. اليوم

برلماني: الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي

الأكبر في الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

شكل تاني خالص.. الرئيس السيسي: نحشد الطاقات لإنهاء مشاريع البنية التحتية.. شاهد

هتبقى شكل تاني خالص.. السيسي: إشراك المقاولين المحليين لرفع كفاءة القرى.. فيديو

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

رسالة هامة من السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

بإطلالة رياضية.. سمية الخشاب تبرز رشاقتها عبر إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. شاهد مايا دياب تثير الجدل على إنستجرام

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021