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الرئيس يفتتح مشروع مثلث الديبة بغرب بورسعيد

السبت 23/يناير/2021 - 03:27 م
المزارع السمكية بمشروع
المزارع السمكية بمشروع مثلث الديبة غرب محافظة بورسعيد
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فرح علاء الخولي
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، ومنها المزارع السمكية بمشروع مثلث الديبة غرب محافظة بورسعيد، كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد.

ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف المشروع، إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني. 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضًا بالفيديوكونفرانس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، إضافةً إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

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