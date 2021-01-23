روتاري "إسكندرية النزهة" يدعم مستشفى أبو قير العام بمستلزمات وأجهزة طبية

قدم نادي روتاري الإسكندرية النزهة، اليوم السبت، عددًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى قسم العناية المركزة بمستشفى أبو قير العام.





حيث دعم النادي المستشفى بعدد 4 أجهزة مونتيور و3 أجهزة خاصة بقياس تشبع الاكسجين بالدم (PulseOximeter) إضافة 80 كيلو من الأكياس الخاصة بالنفايات الطبية.





وقال الدكتور محمد على يوسف رئيس النادي، إن زيارة المستشفى اليوم وتقديم الدعم لها يأتي تفعيلًا لدور النادي كأحد مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية، وحرصه المستمر على تقديم كل أوجه المساعدة الممكنة لوزارة الصحة وخاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا.





اقرأ أيضًا:

بعد فضهما.. تطهير وتعقيم سوقي الجمعة والحمام غرب الإسكندرية

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء النادي اليوم للمستشفى بحضور ماهر قاسم، أمين الصندوق، ولمياء جعفر السكرتير الفخري ، وجيهان طامو رئيس لجنة المشروعات.





وفي سياق منفصل، عقدت ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات العاملة في مجال الإغاثة ومديري الإدارات الاجتماعية، في حضور مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و الادارية ومدير ادارة الحماية ومسئول الإغاثة بالمديرية.





تناول الاجتماع اوجه التعاون والتنسيق بين المديرية والجمعيات الشريكة، حيث تمت الإشادة بالجهود التي تقوم بها الجمعيات وقت الازمة.





وشددت علي أهمية ان يكون التنسيق بطريقه علمية بين الجميع بحيث لا يقتصر علي وقت الازمة فقط بل يستمر بعد انتهاءها لما تمر به الاسر المتضررة من فقد أماكن ايوائها وانهيار منازلهم وفقدهم لأوراقهم الثبوتية وتقديم الدعم النفسي للأسر المتضررة.





كما تتضمن الاجتماع أزمة جائحة كورونا والجهود التي تمت من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التعقيم والتطهير وعقد ندوات توعية.