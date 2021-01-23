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تعليم

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل.. التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية

السبت 23/يناير/2021 - 04:00 م
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
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قســــم التعليم
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