الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل.. التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:





إعلان جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية.. اليوم

خلال إجازة منتصف العام... كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعلن عن مسابقات أونلاين





بدء دورة إعداد الحقيبة التدريبية بعين شمس "أونلاين".. الخميس





التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية





جامعة حلوان: 8 خدمات تقدمها وحدة الطوارئ بالطب الوقائى للمرضى





الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل





جامعة أسيوط:عقد الامتحانات بعد الإجازة.. وإعلان الجداول أول فبراير





بالتفاصيل.. كيف تحدت خطة تطوير التعليم أزمة الزيادة السكانية في مصر؟





وفاة وكيل تعليم القليوبية إثر أزمة صحية مفاجئة





الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول



