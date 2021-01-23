البرلمان يهنئ السيسي بعيد الشرطة و 25 يناير.. جبالي: نتذكر فيها رجالا ‏صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. رئيس الشيوخ: ذكرى خالدة في تاريخ البطولة والتضحية.. والأجيال تستلهم منها المثل والقدوة

حنفي جبالي:

يوم نتذكر ‏فيه شهداء رجالنا الأبرار

عبد الوهاب عبد الرازق:

٢٥ يناير مهدت الطريق لثورة ٣٠ يونيو

برلماني:

رجال الشرطة ما زالوا يقدمون التضحيات للدفاع عن الوطن

هنأ مجلس النواب والشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، وكافة رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة و 25 يناير، موجهين التحية والتقدير لكل من قاموا بتقديم أرواحهم فداءً للوطن وحماية لترابه.

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وحماية لترابه ضد محتل غاشم، كما هنأ الرئيس بذكرى الـ "خامس والعشرين" من يناير التي قادها شباب مصر الأطهار.







جاء في نص البرقية: "ونحن نحتفى بذكرى شهداء الشرطة الأبرار فى الخامس والعشرين من يناير ‏أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر فيها رجالًا ‏صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمنًا غاليًا فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ‏ضد المحتل الإنجليزي الغاشم".‏







وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي "إذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة، هي درع الوطن المحررة للأرض، الحامية ‏للعرض، فإن رجال الشرطة الوطنية قد أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن ‏على أرض مصر الطاهرة التي كلأها الله بعنايته".‏







وأردف: "لقد سقط من هؤلاء وأولئك أطهر الشهداء، وأشجع الرجال وهم يطاردون أعداء ‏الحياة المهلكون للنسل والحرث، الذين يريدون تحويل مصر إلى مستنقع من الدماء ‏والأشلاء، وتحطيم كل مقومات الحياة والبناء، فتحية لشهداء الواجب الأبرار".‏







كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي للرئيس الجمهورية بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر في اليوم ذاته ‏بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قادها شباب أطهار والتي صححت مسيرتها ‏الجماهير الغفيرة التي خرجت في الثلاثين من يونيو وحماها جيش الشعب وشرطته ‏الوطنية ممن أرادوا اختطاف هويتها، لتسترد مصر بفضل رشد تحركاتكم دورها ‏العربى والإقليمي والدولى وتخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على ‏أرض مصر.‏





واختتم رئيس مجلس النواب البرقية بالدعاء "حمى الله شعب مصر ووقاكم من كل سوء".





كما بعث المستشار حنفي جبالي ، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

وجاء في نص البرقية: "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة فى الخامس والعشرين من ‏يناير، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر ‏فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة، ‏فدفعوا أرواحهم الذكية دفاعًا عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطانى ‏الغاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم، عيونهم ساهرة على ‏حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الذكية ‏تروى ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر، ‏بإذن الله بلدًا معافًا من الفتن"





واختتم رئيس مجلس النواب البرقية، قائلًا: "تحية لشهداء الواجب، ورعاكم الله ورعى رجال الشرطة الأبطال وأيدهم ‏بنصر من عنده".‏





وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يهنئه فيها بذكرى عيد الشرطة التاسعة والستين معربًا باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص التهاني القلبية له بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة مثمنين ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن واستقرار البلاد مؤكدا انهم يبذلون أرواحهم الذكية في سبيل أمن الوطن وحماية جبهته الداخلية بكل تفانٍ وإخلاص.





كما تقدم رئيس الشيوخ أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهاني بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير مشددًا على أنها مهدت الطريق لثورة ٣٠ يونيو واكدت على وعي الشعب المصري وارادته في تحقيق حياة كريمة لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.





وأضاف (عبدالرازق) في برقيته للرئيس السيسي انه ينتهز هذه الفرصة لنذكر بكل فخر جهودكم المخلصة لبناء مصر الحديثة داعيا الله عز وجل له بان يسدد خُطاه ويعيد عليه هذه الذكرى بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن تعود على شعب مصرالكربم بالامن والازدهار.





وجاء نص البرقية كما يلي "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " ونحن نحتفي بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم بإسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، مثمنين ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن البلاد، وهم يبذلون فى سبيل ذلك أرواحهم الزكية فداء للوطن وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.





كما نتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة احتفال مصر في اليوم ذاته بالذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي مهدت لثورة 30 يونيو و أكدت على وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في تحقيق حياة كريمة لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعيه. ونحن ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل فخر واعتزاز جهودكم المخلصة لبناء مصر الحديثة القوية، داعين الله عز وجل أن يُسدد خُطاكم، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالأمن والازدهار. "





وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ، في برقية تهنئة بعث بها إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن المناسبة التاريخية تمثل ذكرى خالدة في تاريخ

البطولة والتضحية، وأنها مناسبة تستلهم منها الأجيال المثل والقدوة لرجال ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن وطنهم واستقراره ضد المحتل الغاشم.

وأضاف رئيس الشيوخ، أنه يرسل تحياته وتحيات كافة أعضاء المجلس، إلى رجال الشرطة الساهرين علي حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، مؤكدًا أن مصر ستظل بإذن الله آمنة مستقرة بفضل جهودهم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





وكتب رئيس الشيوخ في البرقية "تهنئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.. يطيب لى أن أتقدم إليكم بأخلص التهانى والأمنيات الطيبة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة التى يمثل ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولة والتضحية، تستلهم منها الأجيال المثل والقدوة لرجال ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم وأمنه واستقراره ضد المحتل الغاشم".

واختتم "فتحيتى وتحية مجلس الشيوخ لرجال الشرطة الساهرين على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، وستظل مصر- بإذن الله - آمنة ومستقرة بفضل جهودهم في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ".





فيما هنأ النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة في 25 يناير، موضحًا أن ذكرى معركة الإسماعيلية ستظل رمزا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى مصر مرفوعة الرأس.





وأكد عكاشة، في تصريحات له، أن هذه الذكرى الخالدة روى فيها أبطال مصر من الشرطة بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ضد الاحتلال الإنجليزي، موضحًا أن معركة الإسماعيلية، ستظل رمز للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى مصر مرفوعة الرأس.





واختتم تصريحه بالتأكيد على أن رجال الشرطة ما زالو يقدمون التضحيات في الدفاع عن الوطن والذود عنها من أي سوء.





وقال إنهم يقدمون أروع أمثلة التضحية والفداء في تحمل المسئولية وقوة العزيمة والتضحية بالغالي والنفيس من أجل والدفاع عن الوطن والمواطنين مهما كلفهم الأمر من التضحية حتى بأرواحهم، وهذا ما نراه دائما من استشهاد هؤلاء الصناديد خلال مقاومتهم للإرهاب الأسود أو مطاردة المجرمين واللصوص.





وحرص النائب أبراهيم المصري، وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، على تقديم التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات وأفراد الشرطة المصرية، بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ 69.

وثمن "المصري"، خلال البيان الصادر له، دور الشرطة المصرية في الحفاظ على الوطن وتطهيرها من أعمال الخسه للعناصر الأرهابية، مؤكدا أن رجال الشرطة المصرية الشرفاء، يقدمون تضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على الأمن والأمان في كافة أنحاء الجمهورية، وأن الـ25 من يناير هو عيدا شعبيا بأبطالنا البواسل حماة الوطن الذين يضحون بدمائهم وأرواحهم للسهر على حمايتنا.

وطالب وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، المواطنين بعدم الإلتفات حول أقاويل أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يسعون لتشويه صورة الأمن المصري، وإظهار بعض التجاوزات الفردية على أنها قاعدة عامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية لم تسقط على أطلاق ويرجع ذلك إلى تكاتف الشعب المصري مع القيادة السياسية.