فخورون بجهودكم في بناء مصر الحديثة.. رسالة محافظ مطروح للرئيس السيسى في عيد الشرطة

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة ال 69 .









وأكد شعيب، في برقيته: " يسعدني و يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح ، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة احتفالات " عيــد الشرطـة ".





واضاف : " اننا ندعو الله أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي والاقتصادي، واننا لفخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد ابناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافـــة المحـن نحــو التقــدم والازدهــار .





كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكلا من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على أبناء مصر جميعا والتى تتجلى فيها تضحيات وبسالة رجال الشرطة فى الحفاظ على الأمن والاستقرار.





يذكر ان مصر تحتفل يوم 25 يناير بذكرى الكرامة والعزة، بذكرى عيد الشرطة ، حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين خلدوا أسماءهم بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر.





شهداء الشرطة أصبحوا أبطالا وضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية، حيث رسمت معركة الإسماعيليية عام 1952 لوحة فنية تلاحمت فيها دماء "الشرطة والشعب" في أثناء تصديهم للعدوان، لتوضح للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون بكل طوائفهم وثقافتهم به كل عام.