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حوادث

27 مارس.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بخلية ميكروباص حلوان

السبت 23/يناير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حجز إعادة محاكمة متهم اشترك مع آخرين بارتكاب عمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباطا ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة، وضابطا و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان" لجلسة ٢٧ مارس المقبل. 

كانت النيابة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليه تهمًا منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه في 6 أبريل 2016.

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