اتحاد جامعة حلوان: نتواصل مع الطلاب عن بعد.. ومسابقات ثقافية وفنية خلال إجازة نصف العام.. ومبادرات ودورات تدريبية لتنمية مهاراتهم

اتحاد طلاب حاسبات حلوان: مسابقات فنية اون لاين خلال إجازة نصف العام





اتحاد طلاب حقوق حلوان ينظم دورات تدريبية أون لاين للتأهيل لسوق العمل





اتحاد طلاب طب حلوان يطلق مبادرات ثقافية خلال اجازة نصف العام





تابعت جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأعلن اتحاد طلاب الجامعة عن خطة للانشطة الطلابية و التواصل مع الطلاب بنظام الاون لاين دون الحاجة للتجمعات او نزول الطلاب من منازلهم ،حرصا على سلامتهم من خطر الإصابة بكورونا.





وفى هذا الاطار اعلنت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان عن خطتها لاجازة نصف العام حيث قررت الكلية تنظيم ٨ مسابقات فمية وثقافية بنظام الاون لاين .





وأوضح اتحاد الطلاب انه للاشتراك بالمسابقة يجب على الطلاب ارسال الكارنيه الخاص بهم و الفرقة الملتحق بها للصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الكلية على الفيسبوك و المسابقة التى يود الطالب الاشتراك بها و الفيديو الخاص بها.





وأشار اتحاد الطلاب ان هذه المسابقات تتضمن مسابقات فى تلاوة القرٱن الكريم و الغناء ، المعلومات العامة ، و التصميم ، و الاشغال اليدوية ، الشطرنج ، الرسم .





كما أطلق اتحاد طلاب كلية الآداب مسابقات بنظام الأون لاين فى مجالات الرسم والتمثيل والغناء عبر الصفحات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بهدف دعم مواهب الطلاب.





وأعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان عن تنظيم مجموعة كورسات اون لاين بالتعاون مع اسرة the first المركزية بالجامعة بهدف تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم لتأهيلهم لسوق العمل.





وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن هذه الدورات التدريبية تشمل برامج الباور بوينت والوورد والتنمية البشرية والعديد من البرامج التى تساعد الطلاب على التٱهل لسوق العمل ، وتقام كافة هذه الدورات التدريبية عبر برنامج google meeting و برنامج زووم.





وأوضح أعضاء اتحاد الطلاب أنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك في هذه الدورات التدريبية التواصل مع اتحاد طلاب كلية الحقوق عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك وتسجيل أسمائهم





كما قد اطلق اتحاد طلاب كلية الطب بالجامعة العديد من المباردات الثقافية منها نادى الكتاب التى تهدف الى مناقشة بعض الكتب الثقافة اسبوعيا بنظام الاون لاين ليستفيد الطلاب من خبرات بعضهم البعض و يتبادلون الاراء المختلفة، ومبادرة مخيم البحث العلمى التى تهدف للتعريف بالبحث العلمى و كيفية الاشتراك بمسابقاته واهميته لتنمية المجتمع و العالم.





ويتابع اتحاد طلاب جامعة حلوان التواصل الدائم مع الطلاب عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، واتساب، تيليجرام.



