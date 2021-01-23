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أخبار العالم

وفاة مذيع أمريكي شهير بفيروس كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 03:30 م
لاري كينج
لاري كينج
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قسم الخارجي
توفى المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج، اليوم السبت، عقب أيام قليلة من نقله إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


وكان لاري كينج، تم نقله منذ أيام إلى مستشفى سيدرز سيناء الطبي، بسبب فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن لاري كينج هو إعلام ومذيع ومقدم برامج أمريكي، ولد عام 1933، وعمل في شبكة "سي ان ان" الأمريكية لسنوات طويلة.


في عام 2010 انتقل لاري كينج للعمل في فضائية "روسيا اليوم"، حيث ظهر في برنامج أسبوعي. 


وذاع صيت لاري كينج بسبب لقاءاته مع العديد من كبار رجال السياسة والحكم والفنانين وغيرهم من المسئولين طوال تاريخه. 
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