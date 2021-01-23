حمدي بدين: بحيرة الفيروز الشرقية تبلغ حوالي 425 فدانا بينما الغربية 5772 فدانا

قال اللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية، إن بحيرة الفيروز الشرقية تبلغ حوالى 425 فدانا، وأيضا بحيرة الفيروز الغربية تبلغ حوالى 5772 فدانا، كما أنه توجد أحواض تنصيب على مساحة 3565 فدانا، منوها بأن حوض بناء السفن طوله 120 م وعرضه حوالى 80 م، فيسع لـ 6 سفينة صيد أطوار حتى 30 م، كما أنه توجد المنطقة اللوجيستية لخدمة الأقفاص السمكية الموجودة داخل البحر المتوسط، فتتكون تلك المنطقة من ساحة لغسيل الشباك، كما توجد بها مخازن بطاقة 100 طن وثلاجات تخزين بطاقة 50 طنا.





وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أن المنطقة الإدارية والصناعية تتكون من مبنى الإدارة، والسكن الإدارى والمناطق الخدمية، إضافةً إلى وجود صالة للقفز والتعبئة، بطاقة إنتاجية 8 أطنان جمبري وأسماك يوميا.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.





كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.





وأضاف المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرانس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، إضافة إلى مشروعات الألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.



