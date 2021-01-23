أحمد زعيم لأبناء الشرطة: ربنا يحميكم وتفضل مصر في أمان

حرص الفنان أحمد زعيم، على توجيه رسالة لرجال الشرطة بمناسبة إقتراب عيدهم.





قال أحمد زعيم في تصريح لـ "صدى البلد": عايز أبدأ كلامي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنِ صنع إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَجَازُوهُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ مُجَازَاتِهِ فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ"".



