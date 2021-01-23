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رياضة

شوط أول.. الإسماعيلي يتقدم على غزل المحلة بهدف من ضربة جزاء

السبت 23/يناير/2021 - 03:37 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عبدالله هشام
انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الإسماعيلي على منافسه غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب "زعيم الفلاحين" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز. 

وأُحرز هدف الإسماعيلي من ضربة جزاء سجلها "اري بابل" في الدقيقة 41 من عمر اللقاء. 

وكان فريق غزل المحلة بدأ اللقاء بتشكيل يضم كلا من: "عمرو شعبان، محمد فتح الله، محمود علاء، أحمد عيد، هشام بلحة، أحمد النادري، خالد رسلان، إسلام فؤاد، أشرف السيد، بسام ماهر، ويحيى حامد".

بينما بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل كالتالي: 

حارس مرمى .. محمد صبحى

خط الدفاع .. البدرى ، مروان الصحراوى ، كاستيلو ، محمد بيومى

خط الوسط .. محمد عادل ، محمود دونجا

أمامهما .. أحمد مدبولى – أحمد مصطفى

خط الهجوم .. بابل – فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، شريفى ، صادق ، محمد مخلوف ، عماد حمدى ، شيلونجو ، الشامى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط وجاء الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.
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