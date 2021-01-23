شوط أول.. الإسماعيلي يتقدم على غزل المحلة بهدف من ضربة جزاء

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الإسماعيلي على منافسه غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب "زعيم الفلاحين" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.





وأُحرز هدف الإسماعيلي من ضربة جزاء سجلها "اري بابل" في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.