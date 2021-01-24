برلمانية: مشروع الفيروز ببورسعيد يهدف إلى خلق آفاق واعدة للاستثمار

أشادت النائبة فرحة الشناوي عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي مشروع الفيروز بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، مؤكدة على أن التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وإدراجها ضمن المشروعات التنموية، خطوة جيدة توحي بمدي اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الثروة الحيوانية.





وأضافت" الشناوي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن هذا المشروع العملاق يجلب العديد من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب ، و تكوين خبرات جمة فى مجال الاستزراع السمكي، و تحقيق الاكتفاء الذاتي ، إلى جانب جلب المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة، معقبة:" هذا المشروع نسعد ونفتخر به ككل المشروعات التنموية التي نشهدها اليوم فى ظل عهد الرئيس السيسي".



