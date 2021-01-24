برلماني: مشروعات الاستزراع السمكي ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي

ثمن النائب النائب، أحمد فرغل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود افتتاح مشروع الفيروز في شرق بورسعيد، والذي يعد إنجازا جديدًا ضمن الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات الاستزراع السمكي، بهدف زيادة الإنتاج من الأسماك وتغطية احتياجات المواطنين الغذائية، إلى جانب كونها مصدرًا أساسيا في مضاعفة الإنتاج السمكي ذات الجودة العالية في مصر.





وعن مزايا مشروع الاستزراع السمكي ببورسعيد، أشار" فرغل" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن مشروعات الاستزراع السمكي، بمثابة هيئة خدمية اقتصادية تعمل على دفع عجلة الاقتصاد القومي ، توفير الغذاء الملائم للمصريين من ثروة سمكية.





بالإضافة إلى مساهمتها فى توفير فرص عمل وتشغيل الشباب مما يسهم فى القضاء على مشكلة البطالة، إلى جانب تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، و إمكانية تصديره للخارج .