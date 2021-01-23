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أخبار البلد

أهم الأخبار.. رسالة هامة من السيسي.. تأجيل محاكمة ترامب.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تحذيرات حول الطقس

السبت 23/يناير/2021 - 03:43 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي كان أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بمحافظة بورسعيد.


رسالة هامة من السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتلقى عدة شكاوى بشأن نقص العمالة، داعيًا أصحاب الشركات إلى المشاركة في مشاريع  التنمية، مضيفا "جمدوا قلبكم، وخشوا اشتغلوا معانا بقوة".. التفاصيل هنا


الأرصاد تحذر: طقس الأسبوع مضطرب.. 4 أيام شبورة ويومان أمطارا ورياحا
تشهد الأحوال الجوية حالة من الاضطراب في الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم، السبت، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يعود نشاط الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق خلال أول 4 أيام من الأسبوع، ويومي الخميس والأربعاء والخميس.. التفاصيل هنا


مدبولي يكشف عن استثمارات الدولة عام 2021.. ويزف بشرى لأهالي القرى.. ويتحدث عن تجربة الاستزراع السمكي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تعتمد في خططها ورؤيتها لعام 2030 على تجارب بعض الدول النامية، التي نجحت في النهوض باقتصادها، مثل دول شرق آسيا، التي حققت طفرة هائلة ونموا كبيرا.. التفاصيل هنا


الأكبر في الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي
أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكى ببورسعيد الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، حيث يعد الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سلسلة الإنجازات.. التفاصيل هنا


الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل
أكد مصدر مسئول بـ المجلس الأعلى للجامعات، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستُجرى في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام، ولا صحة لتأجيلها نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن اجتماع الأعلى للجامعات.. التفاصيل هنا


مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر تأجيل محاكمة ترامب لمدة أسبوعين
أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشوك شومر، تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برلمانيا لمدة أسبوعين، حيث يواجه تهمة "التحريض على التمرد".. التفاصيل هنا
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