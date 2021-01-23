موجز السوشيال ميديا.. مغردون: الأهلى أعظم نادى فى العالم.. السيسي حقق المستحيل يتصدر تويتر

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





ظهر "الهضبة" عمرو دياب، على مسرح حفلته في العاصمة الإماراتية دبي.

ونشر عمرو دياب عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .









دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج سر التاسعة، وذلك بعد الفيلم التوثيقى الذى أنتجته إدارة الإعلام بالنادى الأهلى وتم عرضه أمس الجمعة .









دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج السيسى، وذلك بعد الإنجازات العظيمة التى أمر بإقمتها الرئيس عبد الفتاح السيسى .









شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنادي مهنا في الصورة وهى ترتدى جاكيت أسود كبير.



