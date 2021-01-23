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موجز السوشيال ميديا.. مغردون: الأهلى أعظم نادى فى العالم.. السيسي حقق المستحيل يتصدر تويتر

السبت 23/يناير/2021 - 04:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

ظهر "الهضبة" عمرو دياب، على مسرح حفلته في العاصمة الإماراتية دبي.
ونشر عمرو دياب عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .


دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج سر التاسعة، وذلك بعد الفيلم التوثيقى الذى أنتجته إدارة الإعلام بالنادى الأهلى وتم عرضه أمس الجمعة .


دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج السيسى، وذلك بعد الإنجازات العظيمة التى أمر بإقمتها الرئيس عبد الفتاح السيسى .


شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 
وظهرت هنادي مهنا في الصورة وهى ترتدى جاكيت أسود كبير.

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