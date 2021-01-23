أبو دوح: مشروعات الاستزراع السكني تسهم في تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير

أشاد النائب إبراهيم أبو دوح عضو مجلس النواب عن جهينة وطهطا وطما، بحجم الإنجازات التي تم تنفيذها بجميع القطاعات، خلال السنوات الماضية، والمشروعات الإنتاجية الضخمة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الاتجاهات التي تحقق الاكتفاء الذاتي، خاصة مشاريع الاستزراع السمكي، حيث أنها تساهم فى التقليل من الفجوة بين التصدير و الاستيراد، وهو ما يعمل على خدمة الاقتصاد المصري وضبط الميزان التجاري وهو ما يتطلع إليه جموع الشعب المصر.



