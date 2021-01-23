مدير بطولة كأس العالم لليد يكشف عن كارثة حدثت من شهرين

هنأ المهندس حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، الشعب المصري بفوز المنتخب الوطني لكرة اليد بفوزه على المنتخب الروسي بالامس، والذي حقق نتائج مبهرة وانجاز رائع بأداء مشرف، متمنيا ان يفوز المنتخب غدا في مباراته أمام سلوفينيا للتأهل الي الادوار الأمامية.





وتابع المهندس حسين لبيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن ردود الأفعال من الدول الاجنبية رائعة سواء المنوطة بالتنظيم الجيد او لتهنئة مصر على الفوز، لافتا الي ان كل اجهزة الدولة تكاتفت لتحقيق هذا النجاح وليس فقط اللجنة المنظمة، معقبا: "الواحد يفتخر انه مصري، وانه جزء من منظومة البطولة".





واوضح انه تم عمل برامج سياحية وترفيهية للبعثات الاجنبية بالتنسيق مع الجهات الاخرى، حتى لا يختلطوا بأي احد، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، منوها ان هناك الكثير من الصعوبات التي واجهت اللجنة المنظمة والادارة للبطولة، وكان منها الفنادق المقررة لجلوس المنتخبات وجاء اتحاد العالم لكرة اليد، يوم 9 ديسمبر بتغيير قرار الاقامة وهو ان يكون كل من يتعلق بالبطولة يجلس بالفندق لحمايتهم من الاختلاط مع الاخرين، وهي فكرة " الفقاعة الطبية".





واشار الي ان فكرة الفقاعة تم تطبيقها بمجرد وصول المنتخبات مطار القاهرة فكل ما يتعاملون معه معقم بالكامل ولا يحتكون بأي اشخاص من خارج البطولة نهائيا، الي جانب المساحات التي تتم كل 72 ساعة.



