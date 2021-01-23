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تعليم

طب حلوان تطلق مبادرة للتعريف بأساسيات البحث العلمى.. تفاصيل

السبت 23/يناير/2021 - 04:02 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
واصلت جامعة حلوان تنفيذ نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واعلن اتحاد طلاب الجامعة عن خطة للانشطة الطلابية والتواصل مع الطلاب بنظام الأون لاين دون الحاجة للتجمعات أو نزول الطلاب من منازلهم ،حرصا على سلامتهم من خطر الإصابة بكورونا. 

وفى هذا الإطار أعلن أعضاء اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان لـ صدى البلد عن إقامة مؤتمر بنظام الأون لاين لمدة ٣ أيام تحت عنوان   research camp، أو مخيم البحث العلمى بالتعاون مع الجمعية العلمية بالكلية.

ويهدف المؤتمر أو المبادرة للتعريف باساسيات البحث العلمى ومسابقاته وكيفية الاشتراك بها وأهداف البحث العلمى ومهمته فى تطوير المجتمع. 


ويتابع اتحاد طلاب جامعة حلوان التواصل الدائم مع الطلاب عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، واتساب، تيلجرام.
 

كما يقدم العديد من النصائح للطلاب لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا حرصا على سلامتهم.   
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