البرلمان يواصل الانعقاد باستضافة وزيري الري والزراعة .. اليوم

يواصل مجلس النواب انعقاده التاريخي باستدعاء 8 وزراء في جلسات الأسبوع الجاري بدءا من اليوم الأحد ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير، حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم.





ويلقي د. محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة يوم الأحد المقبل، كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.



