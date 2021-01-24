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برلمان

البرلمان يواصل الانعقاد باستضافة وزيري الري والزراعة .. اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 07:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
يواصل مجلس النواب انعقاده التاريخي باستدعاء 8 وزراء في جلسات الأسبوع الجاري بدءا من اليوم الأحد ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير، حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم. 

ويلقي د. محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة يوم الأحد المقبل، كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وعلى مدار (5) أيام انعقاد ماضية، وما يقرب من(32) ساعة عمل، استخدم مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي واستدعى رئيس الحكومة و(8) وزراء للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها "مصر تنطلق 2018-2022" والذي سبق وأن منحت الثقة بموجبه، وسط تقييم  من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة.

كما وافق المجلس نهائيًا على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ويحيله لمجلس الدولة للمراجعة، بجانب الموافقة على عدد (2) اتفاقية دولية، وإحالة (6) اتفاقيات دولية للجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما وافق بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ.
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