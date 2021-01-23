أخبار الفن| شاهد جنازة المنتج ميدو منيب .. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة خالد صالح

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:





تحل اليوم 23 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل خالد صالح، والذي رحل عن عالمنا 25 سبتمبر 2014 عن عمر ناهز الـ 50 عاما.





حل المنتج ميدو منيب ضيفا على موقع "صدى البلد" في عام 2018، في آخر ظهور له مع الموقع، قبل أن يغيبه الموت فجر اليوم السبت، عن عمر ناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ





أقيمت صلاة الجنازة على المنتج الراحل ميدو منيب اليوم، السبت، أمام منزله في منطقة السيدة زينب وسط دموع كل محبيه من الوسط الفني وخارجه.





أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها التالي:





الفنان الراحل خالد صالح، قام بإجراء عملية تغيير لصمام القلب قبل وفاته، بمركز مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان، واستغرقت العملية عدة ساعات، ثم تم نقله بعدها إلى غرفة العناية المركزة، وساءت حالته الصحية، قبل أيام من الوفاة، حتى لقي وجه ربه الكريم صباح يوم 25 سبتمبر 2014، عن عمر يناهز 50 عامًا.





تحل اليوم السبت 23 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزيز عثمان الذي اشتهر بالعديد من الأدوار الكوميدية .



