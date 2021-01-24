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برلمان

أبرزها قانون تحيا مصر والمحال العامة .. ننشر أجندة لجان النواب اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 06:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم الاحد؛ لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر. 

كما تعقد اللجنة اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

و‏تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماعا يوم الاحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق  الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي، اجتماعا الأحد، لمناقشة بيان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقود يوم الاثنين الموافق 18 يناير ‏وذلك لمتابعة عمل الوزارة و التأكد من تنفيذ ما ادلة به الوزير من إضحاك على أرض الواقع ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية.

وتعقد  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا يوم الأحد لعرض قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحة التنفيذية.

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماع يوم الاحد لوضع إطار تنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

‏وأخيرا تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماع يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة التي انتهت اللجنة من ظروف الفصل التشريعي الأول وأعدت عنه تقريرا لم يتسنى عرضه على المجلس بهيئة السابقة وأبدت الحكومة تمسك به في بداية الفصل التشريعي الحالي وفقا لنص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة وعشرون الدستورية والتشريعية.
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