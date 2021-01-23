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منوعات

أغلب الأقليات العرقية ببريطانيا ترفض أخذ لقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

رفض ما يقرب من نصف الأشخاص في بعض المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من الأقليات العرقية ببريطانيا، اخذ لقاح  كورونا بسبب مخاوف بشأن أضراره.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، رفض 50 في المائة من أولئك الذين يعيشون في مناطق بها عدد كبير من السكان الآسيويين والأفارقة والكاريبيين بمقاطعة في برمنجهام ، أخذ اللقاح عند تقديمه لهم، وفي  غرب لندن ، ما بين 10 و 15 في المائة من السود يرفضون اللقاح ، مقارنة بـ 5 في المائة فقط من المجموعات العرقية الاخرى.


 واو ضحت الصحيفة أن  ،في ستوك أون ترينت ، يقول مسعفون إن ما بين 20 و 30 في المائة من السود والأقليات العرقية لم يحضروا للحصول على لقاحهم.  وفي المجموعات العرقية الاخرى ، تراوح هذا الرقم بين 2 و 3 في المائة.


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