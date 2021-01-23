استئصال ورم كيلو جرام من بطن شاب فى مستشفى مطروح العام.. صور

نجح اطباء م ستشفى مطروح العام فى اجراء جراحة دقيقة لشاب يبلغ من العمر ٢٥ سنة لاستئصال ورم يبلغ وزنه كيلو جراما وحجمه ٢٠ سم فى ٢٠ سم.









استقبل مستشفى مطروح العام شابا ٢٥ سنة يعاني من آلام حادة بالبطن وتم حجزه بقسم الجراحة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة التي اسفرت عن وجود ورم داخل البطن عبارة عن كتلة غير محددة المعالم وعلى الفور تم دخوله غرفة العمليات وعمل استكشاف للبطن وتم استئصال ورم يبلغ وزنه كيلو جرام وحجمه ٢٠ سم فى ٢٠ سم وتم إعادة توصيل الأمعاء في عملية استغرقت ثلاث ساعات، تم حجزه بالعناية الجراحية للمتابعة واستكمال العلاج بعد العملية.









وقدم الدكتور صبرى نائب مدير مستشفى مطروح العام الشكر لطاقم الاطباء والتمريض المشاركين فى اجراء الجراحة وهم الدكتور عماد المنوفي رئيس قسم الجراحة والدكتور أحمد الموافي أخصائي الجراحة والدكتور محمود شكري طبيب الجراحة والدكتور عادل شعراوي استشاري التخدير والدكتور محمد سمير المجريسي أخصائي التخديروطاقم تمريض العمليات.





وشدد على استمرار تقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب لخدمة مواطنى المحافظة وزائريها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوجيهات الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح للسادة مديري المستشفيات بحسن إستقبال المرضى وسرعة إنجاز الخدمات الطبية المقررة لهم وخاصة حالات الطوارئ والحوادث والحالات الحرجة وإشراف ومتابعة الدكتور محمد علي وكيل المديرية .





وأوضح أن جميع العمليات سواء الطوارئ أو الليستة تتم مجانا بدون تحمل المريض أي نفقات كما أن جميع الخدمات الطبية الاعتيادية تؤدى على أكمل وجه دون تأثر بجائحة كورونا أو وجود عناية مركزة للعزل داخل المستشفى .



