ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رسائل شكر وعرفان من المصريين لرجال الشرطة في عيدهم الـ 69.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 08:07 م
صدى البلد
Advertisements
يارا عمرو- يمني عبد الظاهر
يوافق يوم 25 يناير من كل عام عيد الشرطة السنوي، الذي يمر عليه العام الجاري 2021، ٦٩ عامًا فى ذكرى معركة الاسماعيلية الشهيرة، التي تصدى فيها رجال الشرطة بمديرية أمن الاسماعيلية لجيش الاحتلال البريطاني عام 1952.

وتعتبر موقعة الاسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطانى عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الاسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.

 كاميرا "صدي البلد" تجولت في الشوارع ، لرصد رسائل المصريين الي الشرطة المصرية في عيدهم السنوي الـ ٦٩، وتم توجيه رسائل الشكر والعرفان من قبل المواطنين الي رجال الشرطة المصرية كالاتي: 

قال عمرو محمد ان رجال الشرطة هم رجال الوطن الاوفياء، ويبذلون كل ما في استطاعتهم لحماية الشعب والوطن، متمنيا لهم المزيد من القوة والصمود لحماية البلد.

وتمني عز إبراهيم للشرطة عاما سعيدا  شاكرًا مجهوداتهم العظيمة التي تبذلونها لحماية الوطن، وداعيا بالرحمة والمغفرة لكل شهداء من الشرطة . 

وقالت هبه حسين أن الشرطة هي اساس الحماية في البلاد، ويوفرون الأمن والأمان لكل الشعب، داعية لهم من الله ان يحفظهم ويمدهم بمزيد من القوة لتحمل كل الصعاب التي يمرون بها من أجل حماية الشعب.

واضاف بدر محمود إن أبسل وأشجع وأمهر رجال هم رجال الشرطة، ودائمًا يضحوا من أجل الوطن وتوفير الأمن والأمان للشعب في جميع أنحاء محافظات مصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

25 يناير ذكرى معركة الأبطال.. رجال البوليس يدافعون عن مدينة الإسماعيلية فى وجه دبابات الاستعمار.. والقائد الإنجليزى يقدم لهم التحية

المهمة.. أغنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة الـ69

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي زار أكاديمية الشرطة فجر اليوم

الصور الأولى لتفقد الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة ..شاهد

ترشيحاتنا

استقرار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم الجبلاية بسبب محمد الشناوي.. الزمالك يلغى قرارا لـ مرتضى منصور

هكذا فضح رجل زوجته وعشيقها بعد ضبطهما وتصويرهما في فندق |شاهد

إصابة لاعب الإسماعيلي بارتجاج في المخ

تعديل في الإيجارات القديمة.. 200 جنيه حدًا أدنى شهريا و10% زيادة سنوية

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل.. كثرة تناول الشاورما تصيبك بأمراض خطيرة

شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة

تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكى سياز في السوق المصري