رسائل شكر وعرفان من المصريين لرجال الشرطة في عيدهم الـ 69.. فيديو

يوافق يوم 25 يناير من كل عام عيد الشرطة السنوي، الذي يمر عليه العام الجاري 2021، ٦٩ عامًا فى ذكرى معركة الاسماعيلية الشهيرة، التي تصدى فيها رجال الشرطة بمديرية أمن الاسماعيلية لجيش الاحتلال البريطاني عام 1952.





وتعتبر موقعة الاسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطانى عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الاسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.





كاميرا "صدي البلد" تجولت في الشوارع ، لرصد رسائل المصريين الي الشرطة المصرية في عيدهم السنوي الـ ٦٩، وتم توجيه رسائل الشكر والعرفان من قبل المواطنين الي رجال الشرطة المصرية كالاتي:

قال عمرو محمد ان رجال الشرطة هم رجال الوطن الاوفياء، ويبذلون كل ما في استطاعتهم لحماية الشعب والوطن، متمنيا لهم المزيد من القوة والصمود لحماية البلد.





وتمني عز إبراهيم للشرطة عاما سعيدا شاكرًا مجهوداتهم العظيمة التي تبذلونها لحماية الوطن، وداعيا بالرحمة والمغفرة لكل شهداء من الشرطة .





وقالت هبه حسين أن الشرطة هي اساس الحماية في البلاد، ويوفرون الأمن والأمان لكل الشعب، داعية لهم من الله ان يحفظهم ويمدهم بمزيد من القوة لتحمل كل الصعاب التي يمرون بها من أجل حماية الشعب.



