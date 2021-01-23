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أخبار العالم

نجاة نائبين صوماليين سابقين ومقتل 5 من حراسهما في انفجار عبوة ناسفة

السبت 23/يناير/2021 - 04:21 م
انفجار في الصومال
انفجار في الصومال
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أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم"، بأن انفجارا وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، استهدف النائبين السابقين، حسن أفرح، وحسين عرالي، إلا أنهما نجا من الانفجار الذي أسفر عن مقتل 5 من حراسهما، وإصابة مدنيين.

ونجا النائبان السابقان من محاولة الاغتيال، بعد استهداف سيارتهما بعبوة ناسفة في تقاطع "بيحاني" في العاصمة مقديشو، بحسب "الصومالي الجديد".

ووصلت الشرطة الصومالية إلى مكان الانفجار، وقامت بتطويقه، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من جانب الأجهزة الأمنية على ما حدث.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات بواسطة العبوات الناسفة التي تزرع في جوانب الطرق، قد تزايدت في الآونة الأخيرة في العاصمة مقديشو وضواحيها، ما أدى إلى مقتل بعض المسؤولين بسببها.
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