سكان قرية أبو زعفة بالأقصر يشكون من تدني الخدمات بالقرية

أرسل القارئ أشرف النوبي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من نقص الخدمات بقريته.





وقال النوبي في شكواه نعاني نحن سكان قرية أبوزعفة ( النجوع قبلي) بالأقصر من تدني الخدمات بالقرية ونطالب ضمن مشروع تطوير ال 1000 قريه "مبادرة حياة كريمه" تحسين خدمات القرية





اولا قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب : يجب تنفيذ الصرف الصحى بالقرية بدلا من الاعتماد علي عربيات الكسح التي تضر بصحة المواطنين وتوصيل خط مياه الشرب إلى الامتدادات السكانية الجديدة حول القرية إحلال وتجديد خطوط المياه التى لم تشملها عملية الإحلال والصيانة.





وأضاف يجب توصيل الغاز الطبيعى لعموم قرية أبوزعفة حيث أنها محرومة من هذه الخدمة ورصف المداخل الرئسىية للقريه من جهة الشمال والجنوب.





وأشار تحتاج القرية إلى استبدال التوصيلات السلكيه العموميه لشبكة الكهرباء بالقريه بكابلات أرضيه تركيب اعمدة إناره للشوارع والطرق المستحدثه بالقرية توصيل شبكة الإناره إلى الامتدادات السكانية الجديدة بالقرية









نطالب ببناء مدرسة أبوزعفة للتعليم الأساسي ومدرسة اعدادية والتى تم إنهاء ملفها والحصول على موافقة جميع الجهات المعنيه ذات الصله على إنشائها و عمل صيانة لمدرسة أبوزعفة الأبتدائية وتطويرها وإزالة أي اشغالات وتعديلات حولها.





وأشار أن يجب تأهيل وحدة طب الأسره بالقرية بما يلائم الاحتياجات الأوليه للأهالي و توفير دكتور مقيم بالقرية حيث أنه لا يوجد دكتور مقيم بالقرية منذ سنوات طويلة توفير تحصينات ضد السموم سواء ثعابين أو عقارب أو امصال لعقر الكلاب.





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