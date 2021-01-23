إيهاب أبو كليلة: نعتز بدور رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية

هنأ النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ، قيادات الشرطة البواسل وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والجنود وكافة العاملين بالوزارة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة التاسع و الستين.





وأضاف «أبو كيلة»، في بيان له، أننا نعتز بالدور العظيم لرجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخليه للبلاد بكل تفاني وإخلاص فهم يحملون أرواحهم على أكفافهم فى مكافحة الجريمة، والتصدى للعناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أننا لن ننسي شهداءنا من رجال الشرطة الأبرار.





وثمن «أبو كليلة» الدور الوطني الكبير الذي يقوم به ضباط وأفراد جهاز الشرطة و على أدائهم رسالة الأمن السامية التي أقسم عليها أبناء المنظومه الشرطية.