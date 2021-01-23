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بين الناس

أب يستغيث بوزارة الصحة لعلاج ابنه

السبت 23/يناير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
إستغاث رجل خمسينى يدعى عماد موسى لعلاج طفله الصغير بعد أن توفى أشقاءه الأربعة بسبب نفس المرض.

يحتاج الطفل إلى 13500 جنيهًا شهريًا للعلاج حتى لا يموت بهذا المرض ، حيث حارب والده طوال عشون عامًا هذا المرض الوراثى .

للتواصل مع الشاكى:01201196302


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا عبر التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مناشدًا المسئولين التواصل مع الحالات المنوه بها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بتواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية، والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.
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