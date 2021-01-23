أب يستغيث بوزارة الصحة لعلاج ابنه

إستغاث رجل خمسينى يدعى عماد موسى لعلاج طفله الصغير بعد أن توفى أشقاءه الأربعة بسبب نفس المرض.





يحتاج الطفل إلى 13500 جنيهًا شهريًا للعلاج حتى لا يموت بهذا المرض ، حيث حارب والده طوال عشون عامًا هذا المرض الوراثى .





للتواصل مع الشاكى:01201196302









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