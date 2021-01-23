ضم منزليين أثريين ملاصقين لمسجد الملك الصالح نجم الدين أيوب للمبانى الأثرية.. تفاصيل

اصدرت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بالمنصورة برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمه وعضوية المستشار عيد ناصف محمد عبد السميع نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمود محمد المهدي منسي حكما فى القضية رقم 13445 لسنة 40 ق المرفوعه من ٧ مواطنين ضد محافظ الدقهلية ورئيس منطقة اوقاف الدقهلية ورئيس مجلس ادارة هيئة الاوقاف المصرية و مدير عام منطقة اثار الدقهلية و رئيس حى غرب المنصورة و لجنة حصر المبانى والعقارات الاثرية ذات طابع متميز بضم منزلين اثريين ملاصقان لمسجد الملك الصالح نجم الدين أيوب بمدينة المنصورة للمباني الأثرية التي ترمز لحقبة تاريخية بتاريخ مصر ، والمترتبطه بملوك مصر آن ذاك .



