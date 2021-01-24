الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتى من الدواجن و57% لـ اللحوم .. ومصر تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي

وزير الزراعة:

حصر الثروة الحيوانية ميدانيًا في جميع محافظات الجمهورية وبلغت الروؤس 3,8 مليون رأس

مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي

حققنا الاكتفاء الذاتى من الدواجن ونسعى لتحقيقها من اللحوم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز، للاستزراع السمكى، السبت ، بشرق مدينة بورسعيد.



ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال





أكد السيد القصير وزير الزراعة ، أن مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية شهدت نهضة ودعم غير مسبوق من فخامتكم للقطاع الزراعي، استهدفت تحقيق تنمية متوزانة واحتوائية ومستدامة.





وأكد "القصير" خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم ، أن قطاع الثروة الحيوانية بعناصره المختلفة من (إنتاج حيواني – داجني – سمكي) يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40 % من مجمل الإنتاج الزراعي في اقتصاديات الدول ، لما له من أبعاد متعددة المحاور.



وتابع قائلا :"لقد تركزت محاور تنمية الإنتاج الحيواني على حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات إحياء مشروع البتلو وتمصير السلالات والتحسين الوراثى ودعم و تطوير مراكز تجميع الألبان ".

وأوضح أنه لأول مرة تم حصر الثروة الحيواتية ميدانيًا في جميع محافظات الجمهورية عن أن عدد الروؤس بلغت :3,8 مليون رأس ... موزعة ما بين: ( أبقار محلية- جاموس محلي- أبقار مستوردة) هذا بالإضافة إلى عدد 2,7 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبل.



وقال إن هذا الحصر ساعد على التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد، وتحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها ،وأيضا تحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة، وتحديد إحتياجات الرؤوس من الرعاية البيطرية والحيوانية.

وأضاف :"بالنسبة لتخطيط الإحتياجات من اللحوم فقد تم وضع الخطة في بداية عام 2020 موزعة ما بين الإنتاج المحلي و المستورد إنتهت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي سوف تصل إلى 52%" .

وأشار إلى أنه بفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الإنتاج الحيواني والمشروع القومي للبتلو و التحسين الوراثي فقد إنخفض حجم الإستيراد و إرتفع الإنتاج المحلي من اللحوم مما أدي إلى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي لتصل إلى 57% ، أما بالنسبة لمشروع إحياء البتلو ، فقد أولينا هذا المشروع عناية خاصة نظرًا لقدرته على خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن في الأسعار و توفير فرص عمل لصغار المربين و المزارعين ورفع مستوى معيشتهم" ، موضحا أنه بلغ إجمالي التمويل الذى تم إتاحته للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4,1 مليار جنيه من البنوك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3,6 مليار جنيه كان في عام 2020.

وعلى صعيد الموقف التنفيذي لهذا المشروع فقد بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين مبلغ 3,2 مليار جنيه استفاد منه أكثر من 19 ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي ما تم منحه خلال عام 2020 يعادل 3 أضعاف ما تم منحه خلال الثلاث أعوام السابقة (2017 – 2019) مما ساهم في رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم.



وبناءً على المشروعات التى تبنتها الدولة في مجال الإنتاج الحيواني بكافة محاوره ... فقد أدى ذلك إلى :

ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم :

من 44% في عام 2014 ، ليصل إلى 57% في عام 2020

ومستهدف أن تصل النسبة إلى أكثر من 65% عام 2025.



أما بالنسبة لمشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، فقد سبق العرض على فخامتكم بموقف هذه المراكز بوضعها الحالي وبناءًا عليه وجهتم سيادتكم بالبدأ الفوري في حصر هذه المراكز ووضع آلية وخطة عاجلة لتطويرها وتحديد إحتياجاتها من الأجهزة والمعدات والرعاية البيطرية .. مع تقديم كافة أشكال الدعم والذي تمثل في:



- إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) ، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين.

- تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الإعتماد الدولي

(HACCP) والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز ، تدعيمًا للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.

- توفير مبلغ الدفعة المقدمة التي كانت مطلوبة للبدء لتجهيز المعدات والأجهزة لحين إستكمال اجراءات التمويل من البنوك.

- ويشير بيان الانتاج والاستهلاك إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الاحتياجات من الألبان الطازجة

أما فيما يتعلق " بالإنتاج الداجني » فقد تركزت أهم محاور خطة تنمية هذا القطاع في:

1- إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجني والانشطة المرتبطة به .

2- تم إعتماد وتسجيل (14) منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE ، كما أسفرت عن فتح مجال لتصدير الدواجن لأول مرة منذ عام 2006 وذلك لعدة دول كما يوجد عدد (24) منشأة أخرى جاري إستكمال اجراءات اعتمادها.



3- تخصيص (9 بقرار جمهوري + 13 هيئة التعمير ) مواقع للإستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي والدلتا لتوفير الآمان الحيوي.



4- دعم تحويل مزارع التربية المفتوحة بالوادي و الدلتا إلى التربية المغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض.

5- التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محليًا حيث تم زيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويًا ، حيث تم خلال 2020 انشاء خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة ، ( سيؤدي إلى زيادة نسبة تغطية من 8% إلى 30%).



أما على صعيد موقف إنتاج مصر من الأسماك

فقد بلغ إجمالي ما تم انتاجه حوالى 2 مليون طن منها 1,6 مليون طن من الاستزراع السمكي و 400 ألف طن من المصايد الطبيعية (البحيرات و البحرين و النيل ) ، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %.

اجمالي ما تم تصديره خلال عام 2019حوالي 35 ألف طن.

اجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019حوالي 35 ألف طن

أنواع الاصناف المستوردة من الأسماك (الماكريل – الرنجة – السردين ...الخ).



وقد تركزت محاور تنمية الثروة السمكية علي:

1- تنمية و تطوير البحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل).

(بلغ إنتاج البحيرات من الاسماك حوالى 183 ألف طن).



2- التوسع فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل (بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شركة قناة السويس).



3- تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية .

4- التوسع فى الإستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار

( تم ترخيص عدد 9 مزارع في الاراضي الصحراوية للعمل بهذا النظام).



التوسع فى الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية ، حيث تمت موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على طرح عدد 21 موقع للأقفاص منها 9 مواقع فى البحر الأحمر و 12 موقع في البحر المتوسط للمستثمرين وجاري الانتهاء من إجراءات الطرح.

ونوه بأن مصر تبوأت المركز الأول أفريقيًا و السادس عالميًا فى الإستزراع السمكي، والمركز الثالث عالميًا فى إنتاج أسماك البلطي

وبفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الثروة السمكية فقد قاربت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من الأسماك .