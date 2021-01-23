متحدثا عن قوة تركيا العسكرية.. أردوغان يعلن عن سلاح جديد محلي الصنع





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعمل على تصنيع 6 غواصات متطورة لتباشر مهامها اعتبارا من 2022 بمعدل غواصة سنويا.





وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الحكومية، أن تركيا إحدى 10 دول تصمم وتصنع سفنها الحربية.





وتابع "لأول مرة سنضم النسخة البحرية من نظام الدفاع الجوي منخفض الارتفاع "غوك دنيز" مع "فرقاطة إسطنبول" إلى عتاد قواتنا المسلحة".





وزعم الرئيس التركي أن بلاده أصبحت دولة تسد حاجتها وتلبي احتياجات الدول الحليفة من المركبات البرية والبحرية.





وأردف " تركيا بين أول 3-4 دول عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة بأنواعها".





وادعى أردوغان أن تركيا مضطرة للتمتع بأقصى درجات قوة الردع في سبيل ضمان أمنها القومي والدفاع عن حقوق أصدقائها.





ونقلت الوكالة عن الرئيس التركي قوله " أن نكون أقوياء عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا ضرورة وليس خيارا.





وأوضح أردوغان "طلبنا من حلفائنا في الناتو تقديم بعض القطع الحربية لنا لكنهم رفضوا بسبب دعمنا لأذربيجان"، مضيفا "لذلك قررنا الاعتماد على أنفسنا بنسبة مئة بالمئة في الصناعات العسكرية".



