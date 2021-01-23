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برلمان

عمر الغنيمي: مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يعزز الدخل الوطني ويوفر مصادر غذائية آمنة

السبت 23/يناير/2021 - 04:40 م
النائب عمر الغنيمي
النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
اشاد النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، بمشروع الفيروز، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في إطار المشروعات التي تهتم بها الدولة في القطاعات المختلفة، ولا تركز على قطاع واحد فقط.

وقال "الغنيمي"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ويساهم في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح نائب البرلمان أن المشروع يعمل على تغطية العجز فى البروتين الحيوانى وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مضيفا أن مشروع الاستزراع بشرق التفريعة ببورسعيد، يساهم في الحد من الاستيراد، وتصدير الفائض وتعزيز تعدد مصادر الدخل الوطني وجلب العملات الأجنبية الصعبة، فضلا عما يمثله المشروع من تعزيز مشاركة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني

وأشار نائب الاسكندرية إلى أن المشروع يوفر مصادر غذائية آمنة من الناحية الصحية ودائمة، كما يقلل الفجوة الغذائية الناجمة عن تراجع الإنتاج من المصايد التقليدية نتيجة لزيادة عمليات الصيد وضعف إنتاجيتها وزيادة معدلات التلوث.
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