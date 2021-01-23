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فن

غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها: ملكتي

السبت 23/يناير/2021 - 04:41 م
حفيدة غادة عبد الرازق
حفيدة غادة عبد الرازق
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محمد بدران
حرصت الفنانة غادة عبدالرازق، على الاحتفال بعيد ميلاد حفيدتها، إذ شاركت جمهورها بصورة حفيدتها عبر حسابها بـ"انستجرام".

وعلقت "غادة"، على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد ملكتي # ديجا 👸👸👸👸👸👸👸🎂 ".

يذكر أن روتانا هي الابنة الوحيدة لغادة، من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز.

واعتادت روتانا أبنة الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الأنستجرام، بأبرز الصور  مما كشف عن إطلالاتها وأناقتها واهتمامها بأحدث صيحات الموضة.


وتتمتع ابنة غادة عبد الرازق بذوق راق في اختيار الأزياء التي تظهر بها، كما تحرص على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.


وتعتمد ابنة غادة عبد الرازق على اختيار الحقائب والأحذية التي تزيد من أناقتها و تمنحها مظهرا جذابا، كما تظهر بتسريحات شعر بسيطة و غير مبالغ فيها وتقوم باختيار صيحات المكياج التي تبرز جمالها.


وكانت غادة عبد الرازق قد احتفلت مؤخرًا برجوعها لزوجها هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الأخير "سلطانة المعز"، وذلك بعد انفصالهما في عام 2013.


وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.


ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.


وتواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير فيلمها الجديد "حفلة ٩" الذي يشاركها في بطولته الفنان طارق لطفي بعد فترة كبيرة من توقفه بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.


وتجسد غادة عبد الرازق خلال أحداث العمل دور راقصة ومدربة لفن الباليه، والفيلم من إخراج عبد المنعم ربيع ومن إنتاج شركة الربيع للانتاج الفني.


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