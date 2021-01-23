فضيحة لـ CIA.. المخابرات الأمريكية تشتري بيانات المواطنين الإلكترونية

قام جواسيس عسكريون أمريكيون بشراء بيانات مواقع المواطنين الأمريكيين التي جمعتها تطبيقات الهواتف الذكية دون أمر قضائي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف محللو وكالة الاستخبارات الدفاعية وهي الدائرة التي يديرها البنتاجون والمتخصصة في الاستخبارات العسكرية في مذكرة كتبوها إلى السناتور رون وايدن الديمقراطي من ولاية أوريجون، عن تجسس عسكريون على بيانات الموطنين.

وبحسب للمذكرة ، بحثت وكالة الاستخبارات الأمريكية في قواعد البيانات التجارية التي تحتوي على معلومات حول تحركات المواطنين الأمريكيين كجزء من خمسة تحقيقات منفصلة موزعة على مدار العامين ونصف العام الماضيين.

ويبدو أن وكالة الاستخبارات الأمريكية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في الكشف عن التهديدات التي يتعرض لها الجنود الأمريكيون المتمركزون في جميع أنحاء العالم، تشتري بيانات الموقع التي تتعلق بالتحديد بالتحقيقات مع الأجانب في الخارج.

واعترفت وكالة الاستخبارات الأمريكية في المذكرة، التي حصلت عليها صحيفة The New York Times لأول مرة، بأنها تشتري البيانات من وسطاء البيانات الخاصين وأن البيانات لم يتم فحصها بناءً على ما إذا كان مستخدم الهاتف الذكي يعيش في الولايات المتحدة أو في الخارج.