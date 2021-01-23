ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فضيحة لـ CIA.. المخابرات الأمريكية تشتري بيانات المواطنين الإلكترونية

السبت 23/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

قام جواسيس عسكريون أمريكيون بشراء بيانات مواقع المواطنين الأمريكيين التي جمعتها تطبيقات الهواتف الذكية دون أمر قضائي.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف محللو وكالة الاستخبارات الدفاعية وهي الدائرة التي يديرها البنتاجون والمتخصصة في الاستخبارات العسكرية في مذكرة كتبوها إلى السناتور رون وايدن الديمقراطي من ولاية أوريجون، عن تجسس عسكريون على بيانات الموطنين.


وبحسب للمذكرة ، بحثت وكالة الاستخبارات الأمريكية في قواعد البيانات التجارية التي تحتوي على معلومات حول تحركات المواطنين الأمريكيين كجزء من خمسة تحقيقات منفصلة موزعة على مدار العامين ونصف العام الماضيين.


ويبدو أن وكالة الاستخبارات الأمريكية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في الكشف عن التهديدات التي يتعرض لها الجنود الأمريكيون المتمركزون في جميع أنحاء العالم، تشتري بيانات الموقع التي تتعلق بالتحديد بالتحقيقات مع الأجانب في الخارج.


واعترفت وكالة الاستخبارات الأمريكية في المذكرة، التي حصلت عليها صحيفة The New York Times لأول مرة، بأنها تشتري البيانات من وسطاء البيانات الخاصين وأن البيانات لم يتم فحصها بناءً على ما إذا كان مستخدم الهاتف الذكي يعيش في الولايات المتحدة أو في الخارج. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

واشنطن بوست تكشف هوية مخترقي مواقع حكومية أمريكية

رأسه بقيمة 1.4 مليار دولار .. حكاية روبرت ليفنسون الجاسوس الأمريكي الذي أخفته إيران

قاضية بريطانية ترفض تسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تجسس

فاينانشيال تايمز: اتهام وكالات استخبارات أمريكية لروسيا بهجوم إلكتروني يتناقض مع تصريحات ترامب

برغم كورونا .. نشاط واسع لأجهزة المخابرات العالمية خلال 2020 لا يخلو من مفاجآت وغرائب

ترشيحاتنا

الوضع ليس جيدا.. محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول عقب فوزه بجائزة لاعب الشهر

نداء عاجل من السفارة السعودية بروسيا لرعاياها

بعد التعادل مع غزل المحلة 2-2 .. الإسماعيلي تريند تويتر .. شاهد

بفتحة على الساق.. سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها بفستان جذاب.. شاهد

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

الشراء الموحد| التعاقد على شراء 20 مليون جرعة لقاح كورونا من"أسترازينيكا"

تعديل في الإيجارات القديمة.. 200 جنيه حد أدنى شهريا و10% زيادة سنوية

الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من أكلِها .. اِعرف أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

رسميا.. الأعلى للجامعات يحدد موعد الامتحانات ويطلب إعلان الجداول

لتزوير محررات رسمية.. الحبس سنة لمسئول كبير بالشهر العقاري وآخرين

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

225 ألف جنيه للفرد.. ماذا ينتظر العاملين بـ "الحديد والصلب" بعد تصفيتها

رسالة مهمة من الرئيس السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا

الصور الأولى لحادث انهيار منزل مأهول بالسكان في الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميني تشيز كيك.. خطوة بخطوة

تسبب الموت .. من هم المهددون بالسكتة القلبية

تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة