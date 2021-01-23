قلعها هدومها.. 2 فبراير أولى جلسات محاكمة بلطجى العمرانية مغتصب السبعينية

حددت محكمة الاستئناف جلسة 2 فبراير لمحاكمة المتهم بهتك عرض سيدة في السبعين من عمرها بمطواه قرن غزال.
وكانت النيابة العامة، أحالت بلطجي العمرانية المتهم بهتك عرض سيدة في السبعين من عمرها بمطواه قرن غزال وسرقة أموالها بالإكراه إلى محكمة الجنايات.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها جنسيا يغير رضاها، بأن دخل مسكنها وجلس فوقها مثبتا إياها على سريرها مانعا حركتها ووضع سلاحا أبيض ( مطواة قرن غزال) --محل الاتهام الأخير على رقبتها فبث الرعب في نفسها، ومنع مقاومتها ورفع جلبابها عنها وجردها ما يستر عورتها فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من إيلاج عضوه الذكرى بفرجها.
كما سرق أموالا منقولة عبارة عن (مبلغ مالي قدره ستة آلاف جنيه ، هاتف محمول ماركة سامسونج أبيض اللون) ملوكة للمجني عليها - سالفة الذكر بالاتهام الأول - كرها عنها، وذلك بأن قام بدخول مسكنها وإشهار السلاح الأبيض -انف البيان - صوبها مهددا إياها بإيذائها فبث الرعب في نفسها ومنع مقاومتها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من إجبارها على تسليمه ممتلكاتها فترك ذلك الإكراه إثر جرح- والمبين وصفا بتقرير الطب الشرعى - واحرز بغير ترخیص سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال) .
وشهدت ربة منزل المجني عليها بأنها حال تواجدها بسكنها استشعرت حركة المتهم بغرفتها وفوجئت به يجثم فوقها مثبتا إياها على سريرها مانعا حركتها ووضع أداة على رقبتها فشعرت بوخزتها وكتم صوتها بوضع يده على فمها مهددا إياها بإيذائها فاستسلمت له وأمرها بخلع ملابسها فتوسلت إليه ليتركها إلا أنه رفع جلبابها عنها وجردها مما يستر عورتها، وأولج قضيبه بفرجها حتى أمني بها، ثم أجبرها على تسليمه أموالها وهاتفها المحمول و فر هاربا بالمسروقات ، فاستغاثت بنجلها.
شهدت ربة منزل أنها حال تواجدها بمسكنها بذات العقار صرخت الشاهدة الأولى بها مستغيثة عقب تعرضها للواقعة وأبصرتها في حالة انهيار ممسكة بملابسها لستر عورتها فأبلغت أهليتها لإبلاغ الشرطة.
الشاهد الثالث:
شهد رائد شرطة - معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بضبطه المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبتفتيشه عثر بملابسه على مبالغ مالية وهاتف محمول وعلى سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال) وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى وأقر بأن السلاح الأبيض استخدمه في ارتكاب الواقعة والمبالغ المالية والهاتف المحمول من متحصلات السرقة؛ وتوصلت تحرياته إلى صحة قيام المتهم بدخول مسكن الشاهدة الأولى بقصد السرقة ، وحال رؤيته الأخيرة هم فوقها ووضع السلاح الأبيض المضبوط على رقبتها فبث الرعب في نفسها ومنع مقاومتها وكشف عنها ملابسها فتمكن بتلك الوسيلة من مواقعتها جنسيا والاستيلاء على ممتلكاتها.