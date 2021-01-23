بعد اقتراح تحويل الكتب إلى نسخ الكترونية.. عمداء كليات: يجب دراسته بشكل مفصل وعلى أكثر من جانب.. وخبير: لا يتناسب مع جميع المراحل التعليمية





دار علوم القاهرة : تحويل بعض الكتب إلى نسخ اليكترونية .. يحتاج إلى دراسة أكثر من جانب





خبير تعليمي : تطبيق هذه الفكرة يتوقف على حسب طبيعة كل مرحلة









بعد طرح فكرة تحويل الكتب الدراسية لنسخ اليكترونية ، والاعتماد عليها بدلا من الكتب الورقية ، لمواكبة التطورات التكنولوجية التي نشهدها في مختلف المجالات ، وزيادة خبرات الطلاب لاستخدام هذه الإمكانيات ، يتسائل العديد من الطلاب حول مدى تطبيق هذه الفكرة وإمكانية اتاحتها لجميع المراحل التعليمية .





وفيما يلي نستعرض آراء خبراء تعليم وعمداء كليات ، حول هذا المقترح ومدى فاعليته وكيفية اتاحته والمراحل التعليمية التي يتناسب معها هذا المقترح .





قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، أن تحويل الكتب الدراسية لنسخ اليكترونية يحتاج إلى دراسة أولا .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يجب عمل استبيانات أولا وأخذ آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في هذا الشأن ، لمعرفة مدى قابليتهم واستيعابهم لهذه الطريقة أو الأسلوب في تلقي المقررات الدراسية .





وأضاف "رضوان" أن هذا الأمر يتوقف على الإمكانيات المتوفرة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ، ومدى قابليته للتنفيذ وإتاحته للجميع ، فهناك أكثر من جانب لابد أن يدرس .





وكان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قد أشار إلى أنه يتم متابعة مع الطلاب من جانب أعضاء هيئة التدريس على المنصات الالكترونية الخاصة بالكلية وعمل تدريبات لهم لتعريفهم بأشكال الاسئلة والامتحانات وكيفية إجراؤها .





كما أنه تم عمل فيديوهات على مدار الفصل الدراسي للطلاب بشأن هذه المنصات الالكترونية للتدريب عليها ومواجهة المشكلات التي قد تواجههم أثناء استخدامهم لها عند طرح المقررات الدراسية ، مع الاحتفاظ بنسخة منها على صفحة المنصة لرجوع الطالب إليها عند الحاجة لها .





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من جانبه قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق أن تحويل بعض الكتب الدراسية لنسخ اليكترونية من الممكن تطبيقها ولكن في المراحل الثانوية والجامعية ، لأن خبرة الطالب في هذه المرحلة تكون أكبر ، في استخدام الامكانيات التكنولوجية الحديثة .





وأشار "الجيوشي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن طبيعة الكتاب تتناسب مع الفئات العمرية لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية ، فنسبة الاستيعاب للمقرات الدراسية يكون أعلى من خلال طرح الكتب الورقية له ، لأن هذه الطريقة تخلق علاقة بين الطالب والكتاب ، كما أن خبراتهم تكون أقل بالنسبة للاعتماد الكلي على التكنولوجيا الحديثة ، كما أنه لا يمكن تعريض هؤلاء الطلاب طوال الوقت لشاشات أجهزة الكمبيوتر أو غيرها لفترات كبيرة أثناء تلقي المناهج والمقررات مما قد يؤدي إلى التأثير عليهم من الجوانب الصحية .





كما أنه في حال تحويل كافة الكتب والمقررات الدراسية إلى الكتروني سيؤثر تربويا وتعليميا على نسبة استيعاب الطالب على عكس تلقي الطالب المعلومة من مصدر مباشر وملموس ، خاصة بالنسبة للمقررات النظرية التي تحتاج إلى شرح وتفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس .





ونوه نائب وزير التعليم السابق إلى أنه في المرحلة الجامعية ، يعد تحويل بعض الكتب الورقية تنوعا لمصادر التعلم والمعرفة خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده ، حيث يكون أمام الطالب أمام عدة مصادر متنوعة يتلقى من خلالها المعلومة ، ولكن ذلك يكون مناسب مع المقررات الطابع العلمي مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات ، ولكن المواد النظرية تحتاج إلى شرح ووقت أكبر لتلقي المعلومة ، لذلك يفضل تلقيها من الكتب مباشرة .