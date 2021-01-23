رد مفاجئ من علي جمعة على فتاة تريد الدعاء بأن يرزقها الله بشخص خاطب من أخرى

أرسلت فتاة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: " هل يجوز الدعاء بان يرزقني الله بشاب خاطب فتاة أخرى؟





أجاب الدكتور على جمعة خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، "ادعى ميجراش حاجة لأن مشروع الخطبة هذا ربما يكمل وربما لا يكمل".





وأشار الدكتور على جمعة إلى أنه جاءت امرأة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالت إنه خطبني أبو دُجانه ومعاوية فأقبل من؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق أى أرزاقه ضيقة، وأما أبو دجانة فلا يضع العصا عن عاتقه أى أنه يسافر كثيرًا فسيغيب عليكِ كثيرًا فتزوجي بأسامة، فادعي الله أن يرزقه بالهداية لكِ .



