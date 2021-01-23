رد مفاجئ من علي جمعة على فتاة تريد الدعاء بأن يرزقها الله بشخص خاطب من أخرى

أرسلت فتاة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: " هل يجوز الدعاء بان يرزقني الله بشاب خاطب فتاة أخرى؟
أجاب الدكتور على جمعة خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، "ادعى ميجراش حاجة لأن مشروع الخطبة هذا ربما يكمل وربما لا يكمل".
وأشار الدكتور على جمعة إلى أنه جاءت امرأة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالت إنه خطبني أبو دُجانه ومعاوية فأقبل من؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق أى أرزاقه ضيقة، وأما أبو دجانة فلا يضع العصا عن عاتقه أى أنه يسافر كثيرًا فسيغيب عليكِ كثيرًا فتزوجي بأسامة، فادعي الله أن يرزقه بالهداية لكِ .
هل يجوز دعاء بنية حدوث شيء معين ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب "عاشور"، قائلًا: بالطبع يجوز .. فالدعاء ما هو الا ان نرجو المولى عز وجل ان يحقق لنا ما نريد من الخير في الدنيا والاخرة.
هل يصح الصيام بنية أن الله يقضى لى حاجتي ؟".. سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر قناة اليوتيوب.
وأجاب فخر، قائلًا: "أنه لا مانع من الصيام بنية قضاء الحاجة لأن الصيام قربة الى الله سبحانه وتعالى، حيث علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الإنسان إذا أراد من الله سبحانه وتعالى شئً أن يجتهد فى دعائه وان يكون الدعاء عقب عبادة".