نشرة المرأة والصحة: أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل.. كثرة تناول الشاورما تصيبك بأمراض خطيرة

يفضل العديد من الأشخاص تناول الموز بشكل يومي، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من

، والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ولكن كثير منهم لا يعلم ان بعض الفواكه والخضراوات الأخرى تحتوي على

بشكل أكبر من الموز.