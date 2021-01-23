نشرة المرأة والصحة: أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل.. كثرة تناول الشاورما تصيبك بأمراض خطيرة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض إليكم أبرزها خلال التقرير الآتي...
تعد غلاية الشاي الكهربائية أسهل وأسرع الوسائل لإعداد كوب الشاي والمشروبات الساخنة، كما أنها موفرة للطاقة لأنها تستخدم طاقة أقل عند غليان الماء.
أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون، ان فيروس كورونا طور سلالة مختلفة تدعى متغير 501Y.V2 ، الذي يتميز بعدة طفرات، قادر على إصابة الأفراد الذين طوروا أجساما مضادة بعد إصابتهم الأولى بالفيروس.
السكتة القلبية هي اضطراب قلبي خطير يحدث عندما يتوقف القلب عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، إذا كنت تعاني من سكتة قلبية، سوف يتوقف الجسم عن التنفس وتفقد الوعي على الفور تقريبًا، وما لم يتم اتخاذ إجراء في غضون دقائق ، فإن السكتة القلبية ستكون قاتلة.
يفضل العديد من الأشخاص تناول الموز بشكل يومي، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم، والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ولكن كثير منهم لا يعلم ان بعض الفواكه والخضراوات الأخرى تحتوي على البوتاسيوم بشكل أكبر من الموز.
تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة
يفضل العديد من الأشخاص تناول الشاورما في كثير من الأحيان، وذلك لطعمها اللذيذ وسرعة تحضيرها، ولكن لا يفضل تناولها من الخارج بشكل مستمر، وذلك لاحتمالية وجود الكثير من البكتيريا بها مثل السالمونيلا.