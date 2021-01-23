سولاف درويش تقدم مقترحات لحل أزمة عمال شركة الحديد والصلب

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، يجب أن يكون هناك حلول جذرية لحل أزمة العمال الذين تم تصفية شركاتهم مثل شركة الحديد والصلب والدلتا للأسمدة، للحفاظ على حقوق العاملين الذين افنوا حياتهم فى هذه الشركات.





أضافت درويش فى بيان صحفى لها، إنها تقدمت بمقترحين لوزير قطاع الاعمال العام ، لحل أزمة عمال شركة الحديد والصلب، وجاء المقترح الاول بأن تقوم وزارة قطاع الاعمال بإعادة تأهيل العاملين بالشركات التي تم تصفيتها وتوزيعهم علي الشركات التابعة للوزارة، أما المقترح الثاني هو حصول العاملين علي معاش تكميلي حتي بلوغهم سن الستين وحصولهم الفعلي علي المعاش، في ظل وجود عمالة تتراوح اعمارها ما بين ال٣٥ وحتي ال٥٥ ، وهو ما يعني عدم مقدرتهم الحصول علي معاش مبكر في ظل نصوص قانون التأمينات الجديد.





وأكدت وكيل اللجنة، إنها ترفض قرار تصفية شركات القطاع العام، ولكن يجب إيجاد حلول لهؤلاء العمال الذين ليس لهم ذنب فى هذا القرار ومن الظلم أن يتحملوا تبعات إدارات سابقة وقرارات مفاجئة، لافتة إلي إنه آن الأوان لتستفيد هذه العمالة من البرامج الحكومة التي اعلنتها الحكومة لإعادة تأهيل العمالة وتدريبها.





وأوضحت درويش، ان الحكومة لديها برامج لاعادة التأهيل ووفقا للتطوير المهني وتحديث التكنولوجيا يمكن الاستعانة بالعاملين بهذه الشركات التي اغلقت وتوزيعهم علي الشركات التابعة للوزارة.