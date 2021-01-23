جبروت امرأة.. اتهمت زوجها بإلقائها من الطابق الثاني في الشرقية

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، انه لا صحة إطلاقا لما ادعته إحدي السيدات من اتهام زوجها بإلقائها من الطابق الثاني من شرفة مسكنهما، في إحدى القرى التابعة لمركز أولاد صقر، بسبب مطالبتها له بالذهاب إلى العمل.

وأضاف المصدر أن الواقعة تعود لقرابة الـ 3 أشهر، عند وصول ربة منزل إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، مصابة بكدمات في جسدها نتيجة سقوطها من شرفة مسكنها في قرية "جزيرة مطاوع" التابعة لمركز أولاد صقر.





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واتهمت الزوجة زوجها بإلقائها من شرفة المنزل، وتبين من تحقيقات النيابة العامة بمركز أولاد صقر، أن الواقعة مفتعلة، وأن الزوجة ادعت ذلك؛ بسبب خلافات بينها وبين زوجها، وأنه لم يُلقها من الشرفة كما زعمت.

كما أكدت التحريات عدم صحة الواقعة، وتم حفظ التحقيقات وقتها، من قبل النيابة العامة بمركز أولاد صقر.