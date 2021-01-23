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توك شو

كتر خيركم.. رسالة الرئيس إلى العاملين في مشروع الفيروز السمكي

السبت 23/يناير/2021 - 05:29 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع  الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
وأخرج العاملون في المشروع، مجموعة أسماك من داخل المزرعة وعرضوها على الرئيس، وقال السيسي للعاملين: "متشكرين .. كتر خيركم وكل سنة وانتم طيبين".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشينها توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحداً، لافتاً إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 

وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد خاصة أن الحكومة دشنت مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقباً: "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح.. نديلك بس عيش هنا وإحنا مش هنسيب سيناء لكن تعالوا معانا".
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