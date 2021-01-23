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رياضة

التعادل السلبي مستمر .. هدف ملغي والعارضة تنقذ أسوان أمام الزمالك بعد 20 دقيقة

السبت 23/يناير/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أنقذت العارضة فريق أسوان من تسجيل مصطفى محمد هدفا للزمالك بالدقيقة 18 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط زملكاوى واحتسب محمد يوسف حكم اللقاء ركلة حرة لصالح إمام عاشور بعد إرتكاب أحد لاعبى أسوان خطأ وفى الدقيقة الثانية أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك الأول بعدما تلقى تمريرة من أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء سددها فى الشباك وتم إلغاؤه من قبل حكم اللقاء بعد الرجوع الى تقنية الفيديو.

ونجح أحمد سالم صافى فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء وواصل الفارس الأبيض الضغط على الخطوط الخلفية وإمتلاك منتصف الميدان.

وحصل أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 12 على ركلة حرة بعد تعرضه للسقوط وسدد مصطفى محمد كرة قوية برأسه تمر إلى جوار مرمى عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

حاول آبيرى لاعب أسوان اختراق دفاعات الزمالك فى الدقيقة 16 ونجح طارق حامد فى تشتيت الكرة من أمام أقدامه وحصل أحمد فتوح على ضربة ركنية وأنقذت العارضة هدفا محققا فى الدقيقة 18 بعدما سدد مصطفى محمد برأسه قوية.

  
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