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حوادث

السجن 6 سنوات لـ نجار تحرش بطفلة بالشرقية

السبت 23/يناير/2021 - 05:26 م
محاكمة
محاكمة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل اليوم حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات لنجار تحرش جنسيا بطفلة وإحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المختصة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث  الجنائية، يفيد ورود بلاغا من ربة منزل تتهم جارها " أ" 50 سنة نجار، مقيم بندر بلبيس، بإستدراج نجلتها " ر" 11 سنة والتحرش بها.

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وتبين من التحريات أن الطفلة توجهت الي منزل المشكو فى حقه لشراء مخلل، واستغل المتهم عدم تواجد زوجته بالمنزل واستدرج الطفلة وتحرش بها، وعند وصول زوجته ترك الطفلة بعدما هددها بإيذائها فى حال إفصاحها عما حدث لأسرتها.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم وبعرضه على  النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطب الشرعى،وإحالة المتهم الي محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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