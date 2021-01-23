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رياضة

وزير الرياضة يشهد مباراة قطر والبحرين ببطولة العالم لليد في استاد القاهرة

السبت 23/يناير/2021 - 05:33 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد مباراة منتخبي قطر والبحرين في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم .

ويأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور مباريات البطولة ومتابعة إجراءات البطولة التنظيمية ، والوقائية المتعلقة بڤيروس كورونا والمطبقة على الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة .

وكان وزير الشباب والرياضة عقد اجتماعا، صباح اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة ، ومديرو الصالات المغطاة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالبطولة .
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