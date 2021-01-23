وزير الرياضة يشهد مباراة قطر والبحرين ببطولة العالم لليد في استاد القاهرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد مباراة منتخبي قطر والبحرين في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم .





ويأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور مباريات البطولة ومتابعة إجراءات البطولة التنظيمية ، والوقائية المتعلقة بڤيروس كورونا والمطبقة على الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة .



