عميد دار علوم القاهرة: تحويل بعض الكتب إلى نسخ إلكترونية يحتاج لدراسة

قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، أن تحويل الكتب الدراسية لنسخ اليكترونية يحتاج إلى دراسة أولا .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يجب عمل استبيانات أولا وأخذ آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في هذا الشأن ، لمعرفة مدى قابليتهم واستيعابهم لهذه الطريقة أو الأسلوب في تلقي المقررات الدراسية .



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وأضاف "رضوان" أن هذا الأمر يتوقف على الإمكانيات المتوفرة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ، ومدى قابليته للتنفيذ وإتاحته للجميع ، فهناك أكثر من جانب لابد أن يدرس .





وكان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قد أشار إلى أنه يتم متابعة مع الطلاب من جانب أعضاء هيئة التدريس على المنصات الالكترونية الخاصة بالكلية وعمل تدريبات لهم لتعريفهم بأشكال الاسئلة والامتحانات وكيفية إجراؤها.





كما أنه تم عمل فيديوهات على مدار الفصل الدراسي للطلاب بشأن هذه المنصات الالكترونية للتدريب عليها ومواجهة المشكلات التي قد تواجههم أثناء استخدامهم لها عند طرح المقررات الدراسية ، مع الاحتفاظ بنسخة منها على صفحة المنصة لرجوع الطالب إليها عند الحاجة لها .