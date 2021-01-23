إسكان النواب: المشروعات العملاقة تضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي

أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن الجهود الخارقة المتواصلة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد بمثابة شاهد على ميلاد مصر الحديثة، والمضي قدما في صنع المستقبل الواعد الذى ينتظر البلاد تحت قيادته.





وأعربت اللجنة التي يرأسها النائب سعد عماد حمودة عن شديد تقديرها للجهود التي قامت بها القيادة السياسية، في إطار افتتاح المشروعات القومية الرائدة اليوم، كمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وعدد من مشروعات بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، ومشروعات الألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم، والتي تقود البلاد إلى بر الأمان والاستقرار والرخاء.





وثمنت اللجنة، التصريحات الرئاسية التي صدرت اليوم، لتعكس جهد رئيس يبني ويعمل ويتابع بدقة معدلات تنفيذ مشروعات التنمية، ليكفل وطن متماسمك ينهض بإرادة أبنائه، مستعينا بأهم وأبرز الكوادر والقيادات المتفانية التي لاتتوقف عن تنفيذ التعليمات بتدشين المشروعات القومية العملاقة التى تخدم مصالح أجيال كاملة حالية ومستقبلية من المصريين.





وأكد النائب سعد عماد حمودة، أن هناك تعزيزا واضحا لدور سلاح الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن مستقبلا أفضل حافل بالإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي.





وتختتم اللجنة بالإعراب عن تفاؤلها بمزيد من النجاحات للدولة التي يعني رئيسها في المقام الأول برعاية وبناء الانسان المصرى، عبر إنهاء أكبر قدر من المشروعات التي تضعنا على موقع حيوي بخريطة التنمية والاقتصاد العالمي، معربة عن ثقتها في إتمام مزيد من المشروعات القومية العملاقة، والتحول الاقتصادى الرائد، بالتوازي مع زيادة الطاقة الإنتاجية للأفراد في ظل مشروع الإسكان الاجتماعى غير المسبوقة، وأطول وأحدث وأفضل شبكة طرق فى تاريخ مصر الحديثة.