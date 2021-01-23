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محافظات

تعمير دمياط الجديدة: إصلاح كسر بخط مياه الشرب الرئيسي

السبت 23/يناير/2021 - 05:48 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

أدى كسر بخط مياه الشرب الرئيسى بمدينة دمياط الجديدة إلى انقطاع مياه الشرب، منذ عصر اليوم مما أدى إلى حالة غضب بين سكان دمياط الجديدة.


أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة، أنه منذ عصر اليوم يقوم القائمون بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بإصلاح الكسر، لعودة مياه الشرب.

وأشار رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، إلى أن سبب انقطاع مياه الشرب بعدة مناطق بالمدينة، خاصة المنطقة بامتداد المنطقة الصناعية، جاء بسبب كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسى وعلى الفور تم التعامل وإصلاح ماسورة الخط الرئيسي.


أوضح "رجب" أن المياه ستعود إلى طبيعتها عقب إصلاح الكسر الذى تعرض له الخط الرئيسى مساء اليوم.


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