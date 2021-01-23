خلال تفقد مصنع تدوير القمامة.. محافـظ المنوفية يشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير البيئية اللازمة

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على القائمين بتشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو خريطة بحي غرب شبين الكوم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير البيئية اللازمة للحد من انبعاث الروائح الكريهة.





كما شدد على ضرورة التخلص الآمن من النفايات أول بأول واتخاذ الأساليب والطرق العلمية الحديثة فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .





جاء ذلك خلال تفقده لمتابعة آلية سير العمل بالمصنع رافقه نائبه محمد موسى وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس حي غرب ومدير إدارة البيئة بالديوان العام.





وتابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل تشغيل المصنع بداية من استقبال القمامة وحتى استخلاص المادة العضوية لاستغلالها كسماد عضوي وكذا المواد البلاستيكية المستخلصة واستخدامها كوقود بديل.





يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه للاستماع إلى شكاوى وأراء المواطنين والتواصل الدائم والفعال مع متطلباتهم ووضع الحلول المناسبة في إطار المعطيات المتاحة ، مؤكدًا على متابعته الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية بنطاق المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى.



